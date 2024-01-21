السيسي يوجّه رسائل لإثيوبيا خلال استقبال رئيس الصومال: لن نسمح بتهديد الأشقاء

وجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي 7 رسائل لإثيوبيا والصومال خلال استقباله للرئيس الصومالي حسن شيخ محمود في قصر الاتحادية اليوم.

وجاءت رسائل الرئيس السيسي، كما يلي.

1- رفض الاتفاق الموقع بين إقليم أرض الصومال، وإثيوبيا، ورفض التدخل في شؤون الصومال والمساس بوحدة أراضيه.

2- التعاون والتنمية بين الدول أفضل بكثير من أي شيء آخر.

3- وجّه السيسي رسالة إلى دولة إثيوبيا قائلا: «لكي تحصل أديس أبابا على تسهيلات من الأشقاء في الصومال وجيبوتي وإريتريا يكون بالمسائل التقليدية المتعارف عليها، والاستفادة من المواني لا يرفضه أحد، ولكن القفز على أرض لمحاولة السيطرة عليها فلن يوافق أحد على ذلك».

4- الصومال دولة عربية ولها حقوق طبقًا لميثاق الجامعة العربية في الدفاع المشترك لأي تهديد لها.

5- مصر لن تسمح لأحد بتهديد الصومال أو المساس بأمنها.

6- «محدش يجرب مصر ويحاول يهدد أشقاءها خاصة لو أشقاءها طلبوا منها التدخل».

7- تابع الرئيس موجها رسالة للرئيس الصومالي: «اطمئن وبفضل الله نحن معكم ونقول للدنيا كلها نتعاون ونتحاور بعيدًا عن أي تهديد أو المساس بالأمن والاستقرار».