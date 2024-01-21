النائب محمود القط لوزير السياحة: ما سبب تأخير صدور لائحة قانون الغرف السياحية؟

طالب النائب محمود القط، أمين سر لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بمجلس الشيوخ، وعضو المجلس عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وزارة السياحة بتوضيح خطتها لاستقبال 30 مليون سائح بحلول عام 2028، وتساءل عن استعدادات الوزارة لتنفيذ هذه الخطة.

تحقيق التنمية السياحية المستدامة

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة طلبين مقدمين من النائب حازم الجندي لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن آليات تحقيق التنمية السياحية المستدامة التي تهدف إلى تحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على البيئة والموروث الثقـافي، وبين تحقيق فوائد اقتصادية واجتماعية للدولة، ومن النائب جيفارا الجافي، بشأن سبل تعزيـز الجـذب السياحي الى جمهورية مصر العربيـة وتنميـة السـياحة الداخليـة عـبر استراتيجيات ترويجية فعالة.

القط: لم نجد أفكارا لتشجيع السياحة

وقال النائب محمود القط: «أول لقاء في اللجنة مع وزير السياحة والآثار تحدث عن تنفيذ أفكار وحلول داخل وخارج الصندوق لتنشيط وتشجيع السياحة، واليوم بعد سنة لم نجد أفكار لا داخل ولا خارج الصندوق».

وسأل عضو مجلس الشيوخ عن أسباب عدم إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 27 لسنة 2023 بإصدار قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها، والذي أصدره مجلس النواب عام 2023، وصدق عليه رئيس الجمهورية في مايو 2023، وحتى الآن لم تصدر اللائحة التنفيذية، مضيفا: «أسباب هذا التأخير في لإصدار لائحة لقانون صدر منذ سنة، هل الوزارة تعمل تسيير أعمال فقط».

وأشار نائب التنسيقية إلى أن وزارة السياحة أعلنت عن خطة لاستقبال 30 مليون سائح في عام 2028، واستقبال 18 مليون سائح في 2024، متسائلا: «هل لدى وزارة السياحة والآثار خطة واضحة واستعدادات للوصول إلى هذا الرقم وتحقيق المستهدف، وهل استحدثت الوزارة أنماطا جديدة للسياحة لجذب السائحين من شرق أوروبا وآسيا غير الدول التي لدينا فيها أسواق سياحية».

وأشار النائب إلى إصدار وزارة السياحة فيزا ترانزيت مجانية ورغم أهميتها لم تقم الوزارة بالتسويق الكافي لها ولذلك لم تحقق العائد منها.