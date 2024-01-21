رئيس برلمانية مستقبل وطن بـ«الشيوخ» يتساءل عن خطة الترويج للسياحة الشاطئية

أكد المهندس حسام الخولي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس الشيوخ، أهمية قيام وزارة السياحة بعمل خطة للترويج وتنشيط كل أنماط السياحة في مصر.

تفاصيل الجلسة العامة بمجلس الشيوخ

وقال الخولي، خلال الجلسة العامة بمجلس الشيوخ، «نحن نتحدث عن السياحة الوضع الطبيعي كمصريين دائما نقول عن مميزات بلدنا الفريدة السياحية، ما يساهم في زيادة ضخ الدولارات في السوق».

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبدالرازق، أثناء مناقشة طلبات بشأن ملف النهوض بالسياحة والترويج لها، بحضور أحمد عيسى، وزير السياحة.

عدد السياحة الوافدة إلى مصر

وأشار إلى أنّ ما ذكره متحدث مجلس الوزراء، بشأن عدد السياحة الوافدة إلى مصر خلال عام 2023 فقد وصل إلى 14 مليونا و900 ألف، قائلا: «وهو رقم لم يتحقق منذ عام 2010، ورقم مهم لسببين، أن هناك شائعات تقول إن السياحة اتضربت، الحمد لله عندنا مدخل للعملة الصعبة، هذا الرقم مطمئن ولازم الناس كلها تعرفه، وأشكر وزير السياحة على تحقيق الرقم».

وتساءل النائب حسام الخولي عن خطة الترويج لسياحة المؤتمرات. وقال: «لدينا إمكانات كبيرة في كل المدن وقاعات مؤتمرات كبيرة، وكذلك سياحة الشواطئ.. ولدينا في البحر المتوسط عدد وحدات غير طبيعية.. عايزين فكر من الوزير عن كيفية استخدام هذه الوحدات الخاصة بالمصريين المغلقة لـ7 و8 أشهر قبل ما نفكر نعمل فنادق هناك».