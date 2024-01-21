دراسة توصي بوضع خطة سنوية لتدريب العاملين في المحليات

طالب اللواء محمد معوض عقل، سكرتير مساعد محافظة المنيا، في بحث بعنوان «الاستراتيجية العلمية والتطبيقية لتعظيم دور التدريب في تأهيل الموارد البشرية بالإدارة المحلية»، بضرورة تطوير أسلوب تحديد الاحتياجات التدريبية لرفع كفاءة العنصر البشري عن طريق استطلاع رأي مديري الإدارات ورؤساء الأقسام والعاملين حول نقاط القصور العلمي والفني واحتياجاتهم التدريبية اللازمة للارتقاء بمستوى الأداء خلال الفترة المقبلة، مع توزيع استمارة أو نموذج يتم استيفاءه بالرأي والاحتياجات المطلوبة، مشددا على ضرورة تحليل نتائج الاستطلاع وتحويلها لبرامج تدريبية.

خطة تدريب سنوية

وأوصت الدراسة بأهمية وضع خطة سنوية متكاملة للتدريب مع تفضيل إعداد خطة خمسية يتم إشراك المعنيين في وضعها، مع ترشيح العاملين للبرامج التدريبية على أسس علمية تبعد عن العشوائية والتأثيرات الشخصية، وتستهدف صالح العمل، وتشمل كل المستويات الوظيفية، فضلا عن أهمية إنشاء إدارة أو وحدة متخصصة في المؤسسة تعمل على تحديد الاحتياجات التدريبية للموظفين مع منحها صلاحيات للعمل، مع توفير الاعتمادات المالية للتدريب، واتباع اللامركزية في تنفيذ البرامج التدريبية، والتحفيز المادي للمتفوقين وتشجيعهم على تطبيق ما تم التدريب عليه وتشجيع المبادرات الفردية في مجال التدريب، وتطوير أساليب العمل وتعميم استخدام النظم الإلكترونية في العمل.

جدير بالذكر أن اللواء محمد عقل تولى رئاسة أحياء شبر وغرب القاهرة، وتدرج في مناصب المحليات حتى أصبح سكرتير مساعد محافظة المنيا.