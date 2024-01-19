محافظة القاهرة تعلن عن طرح قطع أراضي سكنية للبيع بمزاد في حلوان

أعلنت إدارة التعاقدات بمحافظة القاهرة، عن بيع قطع أراضي بالمزاد العلني، وعددها 28 قطعة أرض فضاء متميزة سكني، كاملة المرافق، على مساحات تتراوح من 101.25 متر مربع إلى 344.19 متر مربع، في المجاورات الأولى والثانية والتاسعة والعاشرة بمشروع المجتمع السكنى الجديد، غرب طريق الأتوستراد بجوار مساكن أطلس بحلوان، على أن يجري البناء على كامل المساحة، طبقا للاشتراطات البنائية المعمول بها بالجهاز التنفيذي للمشروعات المشتركة.

تأمين دخول المزاد

وأشارت محافظة القاهرة، إلى أن تامين دخول المزاد 20 ألف جنيه، على أن تعقد جلسة المزاد العلني الساعة 12 ظهر يوم الأربعاء الموافق 7 فبراير المقبل، وذلك بمقر الجهاز التنفيذي للمشروعات المشتركة، وتطلب كراسة الشروط من جهاز المشروعات المشتركة بحلوان والمركز التكنولوجى لخدمة المواطنين بالمحافظة في عابدين، بها كل التفاصيل، مقابل 299 جنيه، بخلاف 14% ضريبة قيمة مضافة، و5 جنيهات لدعم «قادرون باختلاف».

كراسة الشروط

وأكدت أن قانون 182 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم 692 لسنة 2019 وكراسة الشروط، مكملة لهذا الإعلان.