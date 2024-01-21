«صحة كفر الشيخ» تدرب أطباء الرعاية الأساسية على حزمة خدمات الملف العائلي

واصلت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة كفر الشيخ تدريب أطباء التكليف بالرعاية الأساسية علي حزمة خدمات الرعاية الأساسية في مختلف البرامج من الملف العائلي، والإسعافات الأولية والطفل المريض والإداريات والأمراض المزمنة وحملة قلبك أمانة والأمومة والطفولة والطب الشرعي والوقائي وتنظيم الأسرة.

الاهتمام بمنظومة الصحة

جاء ذلك في إطار التوجة الرئيسي للدولة إلى التنمية الشاملة للمجتمع بهدف الوصول إلى المستوى المأمول من الرفاهية لكل فرد وكل أسرة في إطار بيئي ملائم، في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ للاهتمام بمنظومة الصحة.

ونوّه الدكتور محمد شقوير، وكيل وزارة الصحة في كفر الشيخ، بأهمية الاستجابة للتطوير، وتوفير المناخ الملائم لتدريب الأطباء على الحزمة المقدمة من وزارة الصحة والسكان إيماناً بقيمة الاستثمار في القوى البشرية، مؤكدًا أهمية تطوير وتدريب الأطباء للنهوض بمستوى الخدمات الصحية بالأداء اللائق، منوهًا بأنّ من أولويات القيادة السياسية هي تطوير وتدريب القوى البشرية.

الكشف على المرضى بالعيادات في مختلف التخصصات الطبية

وأوضح «شقوير»، أنّ خدمات منظومة طب الأسرة تشمل الكشف على المرضى بالعيادات في مختلف التخصصات الطبية، بالإضافة إلى رعاية الأمهات الحوامل، ومتابعة الأطفال منذ الولادة وحتى سن الخامسة، والتطعيمات الروتينية، إلى جانب خدمات معملية وخدمات أشعه متقدمة لتشخيص الأمراض ومتابعة العلاج، وخدمات تنظيم الأسرة والمشورة للأزواج، وخدمات لكبار السن للمساعدة في الحفاظ على صحتهم وراحتهم.

وذكر «شقوير»، أنّ وزارة الصحة تقود عملية واسعة النطاق لتحديث وتطوير وتجهيز وتأهيل مراكز الرعاية الصحية الأساسية التابعة لها، للوصول إلى الالتزام الكامل بتطبيق معايير اعتماد الرعاية الصحية الأولية، والتي تُحقق المستوى العالمي في تقديم خدمات الرعاية الصحية الأساسية.

توفير الرعاية الصحية للمواطنين

ومن جانبها، تابعت الدكتورة آمال حجاج، مدير إدارة الرعاية الأساسية بمديرية الشؤون الصحية بكفر الشيخ، الدورة التدريبية للأطباء للتعرف على حزمة خدمات الرعاية الأساسية في مختلف البرامج، لافتةً أنّ وزارة الصحة والسكان تُعطي اهتمامًا رئيسيًا لتوفير الرعاية الصحية للمواطنين من خلال حزمة الخدمات الأساسية المتكاملة.

وأفادت «حجاج» بأنّه إلى جانب خدمات مكاتب الصحة الخاصة بالمواليد والوفيات، تُقدم منشآت الرعاية الأولية خدمات التثقيف الصحي والأسري من خلال برامج تثقيفية ومشورة توعوية، وتمثل مراكز ووحدات الرعاية الصحية الأساسية حجر الزاوية والبوابة الرئيسية في منظومة التأمين الصحي الشامل، وأساس نجاح المنظومة؛ لما تقوم به من دور عظيم وفعال في تفعيل حزمة الخدمات الأساسية لطب الأسرة والتي تُمثل أكبر من 70% من الخدمات الصحية التي يُغطيها التأمين الصحي الشامل الجديد.