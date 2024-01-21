أحمد بتشان يرزق بمولوده الأول ويطلق عليه «ياسين»
كتب:
بسمة شطا
04:30 م | الأحد 21 يناير 2024
أحمد بتشان
كشف الفنان أحمد بتشان أنه رُزق بمولوده الأول وذلك من خلال منشور شاركه مع جمهوره ليشاركوه فرحته عبر صفحته الخاصة على موقع فيسبوك.
أحمد بتشان يرزق بمولوده الأول
شارك أحمد بتشان جمهوره بصورة له مع مولوده الجديد وعلق عليها قائلا: «بسم الله الرحمن الرحيم الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَاباً وَخَيْرٌ أَمَلاً، صدق الله العظيم».
وتابع بتشان قائلا «الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات اللهم لك الحمد حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه حمداً يليق بجلال وجهك وعظيم سلطانك)، لقد رزقنا الله بمولدي الأول ياسين أحمد بتشان».