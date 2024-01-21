حركة تنقلات جديدة لرؤساء المراكز في الدقهلية والوحدات المحلية

أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، التصديق واعتماد حركة تنقلات جديدة في محافظة الدقهلية لروساء الأحياء والمدن والوحدات المحلية في مختلف المراكز.

حركات تنقلات جديدة في محافظة الدقهلية

وأكد تنظيم حركة التنقلات بهدف تسليم القيادات الشابه القيادة لبعض المناصب الخاصة برؤساء المراكز والوحدات المحلية والأحياء لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والعمل وفق آليات واحتياجات كل مرحلة.

وأشار إلى أنّ محافظة الدقهلية تولي اهتمامها في التصدي للتعديات علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وضبط الأسواق والاستجابة الفورية لطلبات وشكاوي المواطنين والعمل على حلها.

وشملت الحركة الآتي:

- انتداب محمد أمين الدمرداش من العمل رئيس حي غرب المنصورة للعمل رئيسا لحي شرق المنصورة.

- انتداب عمرو سمير عبد العاطي من العمل رئيس حي شرق المنصورة للعمل رئيسا لمدينة جمصة.

- انتداب أنور مدحت عثمان من العمل رئيس مركز ومدينة نبروه للعمل رئيسا لمركز ومدينة ميت غمر.

- انتداب عادل توفيق برغش من العمل رئيس مركز ومدينة شربين للعمل رئيسا لمركز ومدينة بني عبيد.

- انتداب حاتم عبدالله حسن علي من العمل رئيس مركز ومدينة أجا للعمل رئيسا لمركز ومدينة السنبلاوين.

- أحمد محمد عبد العظيم من العمل رئيس مركز ومدينة السنبلاوين للعمل رئيسا لحي غرب المنصورة.

- انتداب سمير صدقي الامام من العمل رئيس مركز ومدينة المنصورة للعمل رئيسا لمركز ومدينة شربين.

- انتداب محمود ضياء الدين عيسي من العمل رئيس مركز ومدينة ميت غمر للعمل رئيسا لمركز ومدينة نبروه.

- انتداب متولي عبد العال متولي من العمل رئيس مركز ومدينة بني عبيد للعمل رئيسا لمركز ومدينة تمي الأمديد.

- انتداب رابحه عمر دياب من العمل رئيس مدينة محلة دمنة للعمل رئيسا لمركز ومدينة ميت سلسيل.

- انتداب صبري محمد عبده سليمان من العمل رئيس مركز ومدينة ميت سلسيل للعمل رئيسا لمركز ومدينة أجا.

- انتداب سيد حسين حسن النخيلي من العمل رئيس مركز ومدينة تمي الأمديد للعمل رئيسا لمركز ومدينة المنصورة.

- انتداب هاني أحمد عوض من العمل نائب رئيس حي غرب المنصورة للعمل رئيسا لمدينة محلة دمنة.