وظائف وزارة العمل 2024 في محافظة الدقهلية.. تعرف عليها

أعلنت مديرية العمل في محافظة الدقهلية عن توفر عدد من الوظائف وفرص العمل في عدد من الشركات الخاصة برواتب مجزية تبدأ من 3500 وحتى 5000 جنيه، في عدد من التخصصات، وذلك في إطار خطة الدولة لمواجهة البطالة وتشغيل الشباب.

وظائف الدقهلية في شركات خاصة

وتستعرض «الوطن» وظائف الدقهلية خلال السطور التالية، وفقا لما أعلنته مديرية العمل بالمحافظة، كالتالي:

- شركة خاصة في المنطقة الصناعية بمدينة جمصة، المدير المسؤول محمد علي، الهاتف المحمول 01018499998، تطلب 12 عاملا و6 فني ميكانيكي و3 فني كهرباء و13 فني طباعة.

الشروط: مؤهل عالي ومتوسط

السن: 25 - 50 سنة

الراتب: يحدد أثناء المقابلة

شروط التقديم في وظائف الشركات الخاصة بالدقهلية

كما أعلنت إحدى الشركات الخاصة عن وجود وظيفة بالدقهلية خالية وتضمنت الشروط التالية:

- شركة خاصة تقع في تقسيم 6 أكتوبر بالدقهلية، المدير المسؤول محمد عبد القادر، الهاتف المحمول 01026262855 تطلب 15 محصلا، 5 أمناء مراكز، 10 أخصائي مبيعات، 15 عاملا، 20 سائق درجة ثانية.

السن: حتى 55 سنة

الشروط: مؤهل عالي ومتوسط

الراتب: 3500 وحتى 5000 جنيه حسب المهنة.