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موعد نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 في محافظة الدقهلية

كتب:

ريهام مصطفى
12:47 م | الجمعة 19 يناير 2024
موعد نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة الدقهلية

موعد نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة الدقهلية

يتساءل الكثير من أولياء الأمور عن موعد نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 في محافظة الدقهلية، والتي بدأت أولى امتحاناتها أمس الخميس، بمادتي اللغة العربية والإملاء.

موعد نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 في محافظة الدقهلية 

وكشف مصدر مسؤول في مديرية التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية، في تصريحات لـ«الوطن»، أنه من المقرر أن يتم تحديد موعد نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بعد نهاية الامتحانات، ومن المتوقع إعلان النتيجة منتصف الأسبوع الثاني من إجازة نصف العام.

منع دخول الهواتف المحمولة داخل اللجان

وشدد ناصر شعبان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، على منع دخول الهواتف المحمولة داخل اللجان سواء من الطلاب أو المراقبين أو الملاحظين منعا للغش والحفاظ على حقوق كل طالب، وتوفير سبل الراحة والمناخ الهادئ للطلاب والطالبات أثناء تأدية الامتحانات وتشغيل غرف العمليات المركزية والفرعية وربطها بالإدارات التعليمية لمتابعة سير العملية الامتحانية أولا بأول.

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