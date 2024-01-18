رابط نتيجة الشهادة الابتدائية 2024 في محافظة الدقهلية

يتطلع الكثير من طلاب الشهادة الابتدائية وأولياء الأمور إلى معرفة نتيجة الشهادة الابتدائية 2024 في محافظة الدقهلية، ورابط الحصول عليها بكل سهولة من خلال مديرية التربية والتعليم بالدقهلية.

نتيجة الشهادة الابتدائية 2024 في محافظة الدقهلية

وأوضحت مديرية التربية والتعليم بالدقهلية أنه جرى تحديد رابط محدد من أجل الحصول على نتيجة الشهادة الابتدائية 2024 في محافظة الدقهلية، وعمل الآتي:

- الدخول على الرابط المحدد من هنا.

- إدخال اسم الطالب بالكامل.

- إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب.

- الضغط على حفظ.

- تظهر النتيجة عند ظهورها.

إعلان نتيجة الشهادة الابتدائية

وتستعد محافظة الدقهلية من أجل إعلان نتيجة الشهادة الابتدائية بها بعد الانتهاء من عملية التصحيح الخاصة بالامتحانات ليجري القيام بعملية المراجعة، وتليها عملية الرصد، ثم الاعتماد من قبل المحافظة.

وتقوم مديرية التربية والتعليم بالدقهلية بإعلان وإتاحة النتيجة من خلال الرابط المحدد بالأعلى عند اعتمادها، ويمكن للطلاب الحصول عليها أو من خلال التوجه إلى المدرسة في اليوم التالي، والحصول عليها.

وأدي طلاب الشهادة الابتدائية في محافظة الدقهلية الامتحانات بداية من يوم 9 يناير حتى يوم 13 يناير لنحو131 ألفا و485 طالبا وطالبة بالصف السادس الابتدائي.