الأحوزة العمرانية في قرى محافظة أسيوط 2024، أصبحت محل بحث عدد كبير من المواطنين بمختلف القرى والمراكز بالمحافظة، بعدما اعتمد التخطيط العمراني عزب ونجوع جديدة ضمن الأحوزة العمرانية الجديدة.

الأحوزة العمرانية في قرى محافظة أسيوط 2024

وتضمنت الأحوزة العمرانية في قرى محافظة أسيوط 2024، 21 عزبة بقرى مركز أسيوط وبياناتها فيما يلي:

- عزب الزرقاء والشيخ حسين بقرية الشغبة.

- عزبة العفاضلة بقرية أولاد إبراهيم.

- عزبة الوسطاوي بقرية أولاد علي.

- عزب الجندي والشيخ علي يوسف وعبدالكريم المهيري بقرية قرقارص.

- عزبة أولاد سالم بقرية نزلة عبداللاه.

- عزبة تجمع محمد مصطفى بقرية أولاد رايق.

- عزبتا رضوان وخليف بقرية مسرع.

- عزب أولاد أبوالسعود وأولاد ريان وبكار وجوده وحريرة وسويفي وعسقلاني وعمران ولطف الله بقرية موشا.

- عزبة عبدالفتاح بقرية بني حسين.

المخططات الاستراتيجية بمركز المحافظة

وأعلن اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، في وقت سابق أنه تم الانتهاء من الأحوزة العمرانية والمخططات الاستراتيجية لـ11 مدينة بالمحافظة وتم اعتماد الاحوزة العمرانية لعدد 228 قرية بمختلف انحاء مراكز المحافظة بالاضافة انه يجري أعتماد الحيز العمراني لـ1747 عزبة، وذلك يساعد في التسهيل علي المواطنين في استخراج رخص البناء، مضيفًا أن ملف التخطيط العمراني ينال اهتمام كبير من قيادات المحافطة بمختلف أنحاء قرى وعزب ومراكز المحافظة.