توزيع درجات اللغة الإنجليزية للشهادة الإعدادية في محافظة الإسكندرية

بعد انتهاء وقت الامتحان والمراجعة، يبحث الطلاب وأولياء أمورهم عن توزبع درجات المادة التي أدوا امتحانها وتوزيع الدرجات بها لمحاولة تحديد الدرجات التي سيحصل عليها الطالب بناء على ما قام بحله من أسئلة في أثناء الامتحان.

ونستعرض توزيع درجات اللغة الإنجليزية التي أداها اليوم طلاب الصف الثالث الإعدادي بمحافظة الإسكندرية.

يقول أحمد إبراهيم، معلم أول اللغة الإنجليزية بمحافظة الإسكندرية، لـ«الوطن»، إنّ امتحان اللغة الإنجليزية للشهادة الإعدادية في الإسكندرية والذي أدّاه الطلاب اليوم كان في متناول الطالب الأقل من المتوسط لذلك خرج الطلاب سعداء بعد انتهاء الوقت المحدد للامتحان، والذي كان كافيًا جدًا للانتهاء من حل جميع الأسىئلة ومراجعتها.

توزيع الدرجات

ويضيف إبراهيم، إن توزيع درجات إمتحان اللغة الإنجليزية كالتالى

- سؤال المحادثة 5 درجات

- سؤال قطعة أكمل 4 درجات

- سؤال القطعة الأساسية 6 درجات

- سؤال أختر الإجابة 3 درجات

- سؤال صحح الإجابة 5 درجات

- سؤال البرجراف 7 درجات

وبذلك يكون إجمالى درجات إمتحان اللغة الإنجليزية للفصل الدراسي الأول للصف الثالث الإعدادي هو 30 درجة.