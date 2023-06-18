كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، برئاسة الدكتور رضا حجازي، مواصفات امتحان اللغة الإنجليزية وكذلك عدد الأسئلة ونوعها، والتي من المقرر أن يؤدي طلاب الثانوية العامة 2023 امتحانها خلال الأيام المقبلة، فيما نشرت صفحة وزارة الشباب والرياضة على موقع الفديوهات «يوتيوب» مراجعة شاملة فى اللغة الإنجليزية وأهم الأسئلة المتوقعة لطلاب الثانوية العامة 2023 وذلك عبر عدد من الفديوهات.

مراجعة شاملة في اللغة الإنجليزية وأهم الأسئلة المتوقعة لطلاب الثانوية العامة 2023

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أوضحت مواصفات امتحان اللغة الإنجليزية لطلاب الثانوية العامة 2023 والتي تمثلت في الآتي:

** يتضمَّن امتحان اللغة الإنجليزية 2023 لطلاب الثانوية العامة 30%؜ للمستويات العقلية البسيطة، ويتضمن 40% للمستويات المتوسطة وكذلك 30%؜ للمستويات العليا.

** أسئلة امتحان اللغة الإنجليزية ستكون مباشرة.

مراجعة شاملة في اللغة الإنجليزية 2023

** امتحان اللغة الإنجليزية سيكون اختيارا واحدا فقط.

** الأسئلة سيتم اختيارها من بنك الأسئلة.

**عدد الأسئلة المقالية 3 أسئلة (8 درجات).

** عدد أسئلة مادة اللغة الإنجليزية 37 سؤالًا (50 درجة).

** عدد الأسئلة الموضوعية 34 سؤالًا ( 42 درجة).

وأدى طلاب الثانوية العامة اليوم امتحان اللغة العربية 2023، على أن يكون يوم الثلاثاء 20 يونيو 2023، اللغة الأجنبية الثانية، ويكون يوم الخميس 6 يوليو 2023.. اللغة الأجنبية الأولى.