انضمام جميع البنوك لـ«إنستاباي» قريبا

كشف تطبيق إنستاباي التابع للبنك المركزي المصري عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، عن أنّ جميع البنوك ستنضم إلى التطبيق قريبا.

ويضم تطبيق إنستاباي الذي يعمل على التحويل النقدي بشكل لحظي خلال 24 ساعة حتى الآن، 34 بنكا، ومتبقي انضمام نحو 4 بنوك.

ونرصد في السطور التالية البنوك المتاحة حاليًا على تطبيق إنستاباي.

البنوك المتاحة على إنستاباي

- البنك المركزي المصري.

- البنك الأهلي المصري.

- بنك مصر.

- بنك القاهرة.

- بنك الإسكندرية.

- بنك قطر الوطني الأهلي QNB.

- البنك التجاري الدولي CIB.

- البنك العربي.

- بنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB.

- البنك المصري الخليجي EG Bank.

- البنك العربي الأفريقي الدولي AAIB.

- المصرف العربي الدولي AIB.

- بنك التجاري وفا.

- البنك المصري لتنمية الصادرات Ebank.

- بنك البركة.

- بنك فيصل الإسلامي.

- بنك HSBC.

- بنك التعمير والإسكان.

- البنك الأهلي الكويتي.

- بنك أبوظبي الإسلامي​.

​- البنك الأهلي المتّحد.

- البنك العقاري المصري العربي.

- بنك الكويت الوطني.

- بنك قناة السويس.

- المصرف المتّحد.

- بنك أبوظبي الأول.

-كريدي أجريكول.

-بنك الإمارات دبي الوطني.

- بنك الاستثمار العربي.

- بنك أبو ظبي التجاري مصر.

- مصرف أبو ظبي الإسلامي مصر.

- سيتي بنك.

- بنك المشرق.

- Midbank.​​

كيفية التسجيل في تطبيق إنستاباي؟

وعن كيفية التسجيل في تطبيق إنستاباي، يمكن للعميل تحميله من متجر التطبيقات في الهاتف المحمول، وعند التسجيل يجب أن يكون نفس الرقم المحمول المسجل لدى البنك الخاص بالعميل، وبعد ذلك يتم إنشاء الحساب الخاص وعمل رقم سري IPN PIN لتأمين الحساب.