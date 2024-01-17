ماذا تفعل إذا لم تتذكر كلمة السر في تطبيق إنستاباي؟.. إليك الحل

يتعرض بعض مستخدمي تطبيق إنستاباي التابع للبنك المركزي المصري، إلى مشكلة عدم تذكر رقم السر Ipn Pin، ما يجعلهم لا يعلمون كيفية إنشاء رقم سري جديد، وهو ما يرد عليه إنستاباي من خلال صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

ما هي كلمة السر أو Ipn Pin؟

ورقم السر أو Ipn Pin، هو خاص بالحساب على تطبيق إنستاباي الذي يعمل على التحويلات النقدية بشكل لحظي، ومكون من 6 أرقام، ويتمّ عمله من قبل المستخدم ويستخدم من أجل التأكّيد أو التصديق على المعاملات المالية التي تتم على التطبيق.

وذكر تطبيق إنستاباي أنه إذا كان المستخدم لا يتذكر كلمة السر Ipn Pin، يجب عليه اتباع هذه الخطوات كما يلي:

خطوات تغيير كلمة السر

- الضغط على الحسابات التي لا تتذكر كلمة السر الخاصة بك IPN PIN.

- الضغط على إعادة ضبط/ إلغاء حظر IPN PIN.

- يتمّ إدخال 16 رقمًا لرقم بطاقتك السري للبطاقة.

- سوف تتلقى رسالة نصية قصيرة بها كلمة السر لمرة واحدة OTP.

- أدخل OTP.

- إدخال الرقم السري IPN PIN الجديد.

- تأكّيد الرقم السري IPN PIN الجديد.