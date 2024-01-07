بدء تفعيل تطبيق إنستاباي على ماكينات الـ«ATM» دون بطاقة
كتب:
محمد سيف
11:53 ص | الأحد 07 يناير 2024
ماكينات الصراف الآلي
بدأت ماكينات الصراف الآلي التابعة لبنك مصر، تفعيل تطبيق إنستاباي في عمليات سحب النقود حال عدم وجود بطاقة ATM، دون رسوم على عمليات السحب مثلما يعمل التطبيق في عمليات التحويلات الإلكترونية اللحظية بين البنوك.
خطوات استخدام إنستاباي على ATM بنك مصر
وأظهرت ماكينات مصر تطبيق إنستاباي في الجهة المقابلة المكتوب عليها محفظة الهاتف المحمول، وعند استخدام تطبيق إنستاباي من ماكينات الصراف الآلي يكون من خلال عدة خطوات كما يلي.
- الضغط على تطبيق إنستاباي على ماكينات الصراف الآلي لبنك مصر.
- إدخال رقم الهاتف المرتبط بالتطبيق.
- الضغط على كلمة تأكيد حال التأكد من صحة الرقم أو تعديل أو إلغاء في حالة التراجع عن العملية.
معلومات مهمة عن تطبيق إنستاباي
- البنك المركزي يعفي عملاء تطبيق إنستاباي من رسوم على تحويلات الأموال.
- حجم المعاملات المنفذة على تطبيق إنستاباي بلغت 404 ملايين معاملة بقيمة 815 مليار جنيه في عام 2023 بحسب البنك المركزي.
- عدد عملاء تطبيق إنستاباي (InstaPay) وقنوات البنك الإلكترونية يزيد عن 6.5 مليون عميل.
- إنستاباي حقق نجاحا كبيرا منذ إطلاقه ويعتبر نقطة في سلسلة نجاحات جاءت من المشروعات الرقمية المتتالية التي أطلقها البنك المركزي على مدار السنوات الماضية.
- تصل حدود التعامل عبر تطبيق إنستاباي إلى نحو 70 ألف جنيه للمعاملة و120 ألف جنيه يوميا.
- الحد الأقصى لقيمة المعاملة خلال الشهر على تطبيق انستا باي هو 400 ألف جنيه.
26 بنكًا انضمت لتطبيق إنستاباي
بنك مصر: 19888
بنك الإسكندرية: 19033
مصرف أبوظبي الإسلامي: 19951
البنك الأهلي المتّحد: 19072
البنك الأهلي الكويتي: 19322
البنك العربي الأفريقي الدولي (AAIB): 19555
البنك العربي: 19100
المصرف العربي الدولي (AIB): 19604
التجاري وفا بنك: 16222
بنك القاهرة: 16990
البنك التجاري الدولي (CIB): 19666
البنك العقاري المصري العربي: 19939
البنك المصري الخليجي (EG Bank): 19342
البنك المصري لتنمية الصادرات (Ebank): 16710
بنك فيصل الإسلامي المصري: 19851بنك (HSBC): 19007
بنك التعمير والإسكان: 19995
بنك الكويت الوطني: 19336
بنك قطر الوطني الأهلي (QNB): 19700
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية (SAIB): 16668
بنك قناة السويس: 19093
المصرف المتّحد: 19200
بنك البركة: 19373
بنك أبوظبي التجاري (ADCB): 16862