بدء تفعيل تطبيق إنستاباي على ماكينات الـ«ATM» دون بطاقة

بدأت ماكينات الصراف الآلي التابعة لبنك مصر، تفعيل تطبيق إنستاباي في عمليات سحب النقود حال عدم وجود بطاقة ATM، دون رسوم على عمليات السحب مثلما يعمل التطبيق في عمليات التحويلات الإلكترونية اللحظية بين البنوك.

خطوات استخدام إنستاباي على ATM بنك مصر

وأظهرت ماكينات مصر تطبيق إنستاباي في الجهة المقابلة المكتوب عليها محفظة الهاتف المحمول، وعند استخدام تطبيق إنستاباي من ماكينات الصراف الآلي يكون من خلال عدة خطوات كما يلي.

- الضغط على تطبيق إنستاباي على ماكينات الصراف الآلي لبنك مصر.

- إدخال رقم الهاتف المرتبط بالتطبيق.

- الضغط على كلمة تأكيد حال التأكد من صحة الرقم أو تعديل أو إلغاء في حالة التراجع عن العملية.

معلومات مهمة عن تطبيق إنستاباي

- البنك المركزي يعفي عملاء تطبيق إنستاباي من رسوم على تحويلات الأموال.

- حجم المعاملات المنفذة على تطبيق إنستاباي بلغت 404 ملايين معاملة بقيمة 815 مليار جنيه في عام 2023 بحسب البنك المركزي.

- عدد عملاء تطبيق إنستاباي (InstaPay) وقنوات البنك الإلكترونية يزيد عن 6.5 مليون عميل.

- إنستاباي حقق نجاحا كبيرا منذ إطلاقه ويعتبر نقطة في سلسلة نجاحات جاءت من المشروعات الرقمية المتتالية التي أطلقها البنك المركزي على مدار السنوات الماضية.

- تصل حدود التعامل عبر تطبيق إنستاباي إلى نحو 70 ألف جنيه للمعاملة و120 ألف جنيه يوميا.

- الحد الأقصى لقيمة المعاملة خلال الشهر على تطبيق انستا باي هو 400 ألف جنيه.

26 بنكًا انضمت لتطبيق إنستاباي

بنك مصر: 19888

بنك الإسكندرية: 19033

مصرف أبوظبي الإسلامي: 19951

البنك الأهلي المتّحد: 19072

البنك الأهلي الكويتي: 19322

البنك العربي الأفريقي الدولي (AAIB): 19555

البنك العربي: 19100

المصرف العربي الدولي (AIB): 19604

التجاري وفا بنك: 16222

بنك القاهرة: 16990

البنك التجاري الدولي (CIB): 19666

البنك العقاري المصري العربي: 19939

البنك المصري الخليجي (EG Bank): 19342

البنك المصري لتنمية الصادرات (Ebank): 16710

بنك فيصل الإسلامي المصري: 19851بنك (HSBC): 19007

بنك التعمير والإسكان: 19995

بنك الكويت الوطني: 19336

بنك قطر الوطني الأهلي (QNB): 19700

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية (SAIB): 16668

بنك قناة السويس: 19093

المصرف المتّحد: 19200

بنك البركة: 19373

بنك أبوظبي التجاري (ADCB): 16862