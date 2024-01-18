ما البطاقات البنكية المتاحة على إنستاباي؟.. اعرفها

يهتم ملايين الأشخاص، باستخدام تطبيق إنستاباي التابع للبنك المركزي المصري، بشكل مستمر، لسهولة التحويل النقدي ودفع الفواتير، وسداد البطاقات الائتمانية، وغيره من الخدمات المتاحة، ويواجه البعض صعوبة في وضع بطاقة معينة مثل الخاصة بالرواتب والتي يطلق عليها pay roll التي تكون غير مرتبطة بحساب مصرفي شخصي، لذا نرصد في السطور التالية الحسابات المتاحة على التطبيق.

البطاقات المتاحة على إنستاباي

وذكر مصدر في تطبيق إنستاباي في تصريحات لـ«الوطن»، أنَّ البطاقات المتاحة على تطبيق إنستاباي هي جميع الحسابات البنكية من بطاقات الخصم المباشر وميزة مسبقة الدفع.

ما المطلوب عند تسجيل الحساب بإنستاباي؟

ويتطلب من العميل لتسجيل الحساب البنكي إدخال رقم بطاقة الخصم المباشر ورقمها السري للتصديق على عملية إضافة الحساب البنكي، بحسب الموقع الرسمي لتطبيق إنستاباي.

أما في حال ربط بطاقة ميزة مسبقة الدفع فيجب إدخال رقم بطاقة ميزة مسبقة الدفع بالإضافة إلي رقمها السري.

يُذكر أنَّ البنك المركزي المصري، قرر إعفاء مستخدمين تطبيق إنستاباي الخاص بالمعاملات المالية بشكل لحظي، من الرسوم والمصروفات والعمولات لخدمات التحويل.