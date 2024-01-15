«عشان متغلطش».. كيفية التحقق من بيانات المرسل إليه في «إنستاباي»

يستخدم الملايين تطبيق إنستاباي التابع للبنك المركزي، الذي يعمل على التحويل النقدي بشكل لحظي على مدار الـ24 ساعة، ويوفر العديد من الخدمات مثل دفع الفواتير المنزلية وتسديد البطاقات الائتمانية، والتحويل على الحسابات والمحافظ الإلكترونية.

ويقع بعض الأشخاص أحيانًا، في خطأ عند التحويل النقدي لمستخدم آخر، إذ أنه يمكن أن يكتب بيانات خاطئة تجعل الأموال تذهب إلى شخص آخر، لذا نرصد كيفية التحقق من بيانات المرسل إليه في إنستاباي، بحسب ما ذكر التطبيق على الموقع الرسمي له.

كيفية التحقق من بيانات المرسل إليه في إنستاباي

ورد إنستاباي على سؤال هل توجد طريقة للتحقق من بيانات المستفيد قبل إرسال الأموال؟، بأن بالطبع، يقوم تطبيق إنستاباي بإظهار معلومات المستفيد كما هي مسجلة لدى بنك المستفيد كوسيلة إضافية للتحقق قبل إرسال الأموال، وذلك في حال إرسال الأموال إلى عنوان الدفع اللحظي أو رقم الهاتف المحمول، لذا يجب التركيز قبل الضغط على تأكيد التحويل.

إعفاء المستخدمين من رسوم إنستاباي

وكان البنك المركزي المصري، قرر الفترة الماضية بإعفاء مستخدمين تطبيق إنستاباي، من الرسوم أي كل المصروفات والعمولات الخاصة بخدمات التحويلات البنكية للأفراد.