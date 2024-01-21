منخفض جوي يضرب المحافظات خلال ساعات.. برودة وأمطار ورياح ترابية

أعلنت غرف العمليات المركزية في المحافظات، تعرضها إلى منخفض جوي خلال الساعات المقبلة، مع انخفاض الحرارة بمعدل 6 درجات، ونشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة، ما يؤدي إلى الإحساس ببرودة الطقس، بالإضافة إلى اضطراب حركة الملاحة البحرية، إذ تتراوح سرعتها من 50 إلى 70 كيلو مترًا في الساعة، ويصل ارتفاع الأمواج إلى 4 أمتار.

وأعلنت غرف العمليات المركزية، في المحافظات سقوط أمطار غزيرة بنسبة 60% في محافظات: «البحيرة، الإسكندرية، كفر الشيخ، مطروح، دمياط، بورسعيد، الدقهلية»، وتكون غزيرة على فترات متفاوتة على مدار اليوم.

منخفض جوي يضرب المحافظات خلال ساعات

كما تشهد محافظات: «الغربية، الشرقية، المنوفية، السويس، الإسماعيلية» أمطارًا متوسطة، بنسبة تصل إلى 40% على فترات من اليوم، وتمتد فرص سقوط الأمطار مساء إلى محافظات القاهرة الكبرى: «القاهرة، الجيزة، القليوبية»، وتكون بنسبة تصل إلى 30%.

وتشهد أيضا محافظات: «القاهرة، الجيزة، البحيرة، الإسكندرية، مطروح، كفر الشيخ، بورسعيد، دمياط، الإسماعيلية، جنوب سيناء، المنيا، الفيوم، أسيوط، سوهاج» نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة، على المناطق المكشوفة.

درجات الحرارة في المحافظات غدًا الاثنين:

وعن درجات الحرارة في المحافظات غدًا الإثنين، فجاءت كالآتي: