حالة الطقس غدا في المحافظات وأماكن سقوط الأمطار.. انخفاض الحرارة

تشهد حالة الطقس غدا الأحد الموافق 21 يناير الجاري، بدء اضطراب الأحوال الجوية التي حذرت منه الهيئة العامة للأرصاد الجوية، والتي تضرب معظم المحافظات بدءًا من الاثنين، إذ يبدأ سقوط الأمطار على بعض الأنحاء، فضلًا عن نشاط حركة الرياح التي تُزيد الإحساس بالبرودة، وسط تحذيرات بعدم تخفيف الملابس تجنبًا للإصابة بنزلات البرد.

وتستعرض «الوطن» في السطور الآتية، تفاصيل حالة الطقس غدا الأحد في جميع المحافظات، فضلًا عن أماكن سقوط الأمطار، ودرجة الحرارة العظمى والصغرى في جميع الأقاليم.

حالة الطقس غدا في المحافظات

وبحسب الأرصاد الجوية، فإنّه من المتوقع أن يسود طقس دافيء خلال النهار على القاهرة الكبرى، ومحافظات الوجه البحري وشمال الصعيد، والسواحل الشمالية، بينما تكون الأجواء مائلة للحرارة على جنوب سيناء وأقاليم جنوب الصعيد، فيما حذرت من تخفيف الملابس، بسبب انخفاض درجات الحرارة وتحوّل الطقس إلى شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على جنوب البلاد، بينما يكون بارد على باقي الأنحاء.

ومن المتوقع أن تنشط حركة الرياح ضمن حالة الطقس غدا والتي تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة على بعض المناطق في السواحل الشمالية الغربية، وذلك على فترات متقطعة.

أماكن سقوط الأمطار غدا

وتضمنت قائمة أماكن سقوط الأمطار غدا أقصى السواحل الشمالية الغربية وتضم مناطق رفح والسلوم ومرسى علم، وغيرها من المناطق الواقعة على الساحل الشمالي الغربي، إذ من المقرر أن تشهد سقوط أمطار خفيفة بنسبة حدوث 30% تقريبًا على فترات متقطعة.

درجة الحرارة غدا في محافظات مصر

ومن المتوقع أن تأتي درجات الحرارة غدا في محافظات مصر العظمى والصغرى كالآتي:

القاهرة والوجه البحري.. تسجل درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 13.

السواحل الشمالية.. تسجل درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 12.

جنوب سيناء.. تسجل درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 17.

شمال الصعيد.. تسجل درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 9.

جنوب الصعيد.. تسجل درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 11.

الطقس في الأيام المقبلة

وتحذر الأرصاد الجوية من انقلاب الأحوال الجوية واضطرابها في أغلب المحافظات بدءًا من بعد غدٍ الإثنين الموافق 22 يناير، إذ تضرب أمطار متفاوتة الشدة، معظم المحافظات بدءًا من شمال البلاد وحتى شمال الصعيد، فضلًا عن انخفاض 5 درجات في الحرارة، ونشاط الرياح الذي يسبب برودة شديدة.