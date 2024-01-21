أمطار رعدية تضرب المحافظات في حالة الطقس غدا.. هل تصل إلى القاهرة الكبرى؟

ذكرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنّ حالة الطقس غدا الاثنين تشهد أمطار رعدية تضرب المحافظات، مع تكاثر السحب العالية والمنخفضة، بدءا من السواحل الشمالية للبلاد ووصولا إلى شمال الصعيد، متوقعة سقوط أمطار بنسب تتراوح بين 50 لـ60%.

حالة الطقس غدا

وأوضحت هيئة الأرصاد في بيان بشأن حالة الطقس غدا، أنّ البلاد تشهد أمطار متوسطة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالٌية الشرقية تمتد إلى جنوب الوجه البحري على فترات متقطعة، وتصل إلى القاهرة الكبرى يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين.

نشاط للرياح

وأكدت الأرصاد الجوية تعرض محافظات القاهرة الكبرى وشمال الدلتا وجنوب الوجه البحري، إلى نشاط للرياح الشمالية الغربية بسرعات تصل إلى 22 كيلومترا في الساعة، كما يسود طقس غائم جزئيا على القاهرة الكبرى وشمال وجنوب الوجه البحري ومحافظات شمال الدلتا.

اضطراب الملاحة البحرية

وحذّرت الأرصاد من ارتفاع أمواج البحر على مسطح البحر المتوسط بسبب سرعات الرياح التي تصل إلى 65 كيلومترا في الساعة، ما يترتب عليه ارتفاع الأمواج لنحو 3.5 متر وإعاقة حركة الملاحة البحرية.

درجات الحرارة غدا الأثنين 22-1-2024

القاهرة والوجه البحري: العظمى 20 والصغرى 12 درجة

السواحل الشمالية الغربية: العظمى 19 والصغرى 12 درجة

جنوب سيناء والبحر الأحمر: العظمى 27 والصغرى 16 درجة

شمال الصعيد: العظمى 21 والصغرى 8 درجات

جنوب الصعيد: العظمى 27 والصغرى 11 درجة

درجات الحرارة الثلاثاء 23-1-2024

القاهرة والوجه البحري: العظمى 19 والصغرى 10 درجات

السواحل الشمالية الغربية: العظمى 18 والصغرى 10 درجات

جنوب سيناء والبحر الأحمر: العظمى 23 والصغرى 15 درجة

شمال الصعيد: العظمى 20 والصغرى 7 درجات

جنوب الصعيد: العظمى 24 والصغرى 11 درجة

درجات الحرارة الأربعاء 24-1-2024

القاهرة والوجه البحري: العظمى 18 والصغرى 14 درجة

السواحل الشمالية الغربية: العظمى 18 والصغرى 12 درجة

جنوب سيناء والبحر الأحمر: العظمى 22 والصغرى 16 درجة

شمال الصعيد: العظمى 19 والصغرى 7 درجات

جنوب الصعيد: العظمى 21 والصغرى 11 درجة