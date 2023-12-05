يحيى الفخراني: أجسد دور الجد في «عتبات البهجة» رمضان المقبل

أكّد الفنان يحيى الفخراني تقديم مسلسل درامي بعنوان «عتبات البهجة»، في الموسم الرمضاني 2024، من تأليف الدكتور مدحت العدل، وإخراج مجدي أبو عميرة، الذي عمل معه في عملين من أنجح الأعمال وهما «جحا المصري» و«يتربى في عزو».

مسلسل «عتبات البهجة»

وأضاف «الفخراني»، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «في المساء مع قصواء»، المذاع على قناة «CBC»، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أنّ المخرج مجدي أبو عميرة مخلصا في عمله للغاية، ويناسب العمل الذي كتبه الدكتور مدحت العدل، والإطار العام للمسلسل اجتماعي إنساني، ويتعلق بالجد وأحفاده.

ولفت إلى أنّ مسلسل «عتبات البهجة» يتكون من 15 حلقة وما كتب عنه حتى الآن 7 حلقات، ويعتمد على الرواية الأصل، وتعمد أن ينتهي من العمل مبكرًا حتى يحدث ضغط مع قرب حلول شهر رمضان.