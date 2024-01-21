اليوم 107 للعدوان.. 178 شهيداً في غزة وأرفع وسام لرئيس جنوب إفريقيا

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي جريمة الإبادة الجماعية، التي ترتكبها ضد أبناء الشعب الفلسطيني، لليوم 107 على التوالي، منذ بداية العدوان الغاشم على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، فيما قرر البرلمان العربي منح رئيس جنوب إفريقيا أرفع وسام يقدم للزعماء، الذين يدعمون قضايا الأمة العربية.

وأكدت مصادر طبية فلسطينية، اليوم الأحد، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 15 مجزرة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية، راح ضحيتها 178 شهيداً، من ضمنهم 5 شهداء في قصف مدفعي استهدف شرق بلدة جباليا، وسط قطاع غزة، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا».

وشرعت قوات الاحتلال الإسرائيلي بنصب بوابة حديدية على المدخل الشرقي لمدينة «قلقيلية» في الضفة الغربية، فيما أغلق جنود الاحتلال الإسرائيلي حاجز «الكونتينر» العسكري شمال شرق بيت لحم.

اعتقال 6 آلاف و170 فلسطينياً منذ 7 أكتوبر

ومنذ 7 أكتوبر الماضي، اعتقلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي أكثر من 6 آلاف و170 فلسطينياً، وفق بيانات مؤسسات الأسرى في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأكد نادي الأسير وهيئة شؤون الأسرى، في بيان مشترك، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت، منذ مساء أمس، وحتّى صباح اليوم الأحد، 15 فلسطينياً على الأقل من الضفة الغربية المحتلة، بينهم أسرى سابقون.

وحذر نادي الأسير من مخاطر انتشار الأمراض والأوبئة بين صفوف الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وفقاً لوكالة «وفا» الفلسطينية.

كما اعتدى أحد المستعمرين المتطرفين، على عدد من المزارعين الفلسطينيين، أثناء تواجدهم في أرضهم الزراعية بمنطقة «سهل رامين»، شرق طولكرم.

258 اقتحاما لساحات المسجد الأقصى

من جانبها، قالت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، في تقريرها السنوي، إن اقتحامات قوات الاحتلال الإسرائيلي وعصابات المستعمرين لساحات المسجد الأقصى المبارك، تجاوزت 258 اقتحاماً، وفي الحرم الإبراهيمي، منع الاحتلال الإسرائيلي رفع الأذان 704 مرات، كما جرى إغلاق المسجد لـ10 أيام، فيما تعرض 388 مسجداً للتدمير في قطاع غزة، منها 145 مسجداً تم تدميرها كلياً، وتعرض 243 مسجدا إلى أضرار جزئية.

وعلى الصعيد السياسي، قرر البرلمان العربي منح رئيس جنوب إفريقيا، سيريل رامافوزا، الوسام الدولي باسم الشعب العربي، وهو أرفع وسام يقدم للزعماء والقادة الدوليين الذين يدعمون قضايا الأمة العربية، ويسهمون في نصرتها.

وفي العاصمة الأوغندية كمبالا، أكدت الدول الأعضاء في حركة عدم الانحياز، في القمة رقم 19 على المستوى الرئاسي، مركزية القضية الفلسطينية، والإعلان على وحدتها في التمسك بموقفها التاريخي والمبدئي والمشترك، بضرورة إنهاء الاحتلال والاستعمار والظلم الإسرائيلي.

الدفاع البريطانية: لا خيار سوى حل الدولتين

وبحث وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، على هامش قمة عدم الانحياز، مع الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، أهمية توحيد الجهود وحشد الدعم خلف رؤية تحقق حل الدولتين وإنهاء الاحتلال.

ومن جانب آخر، قال وزير الدفاع البريطاني، جرانت شابس، إن «لندن ترى أنه لا خيار سوى حل الدولتين»، وأضاف في تصريحات لقناة «سكاي نيوز» الإخبارية، أن تصريحات رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الرافضة لأي سيادة فلسطينية في مرحلة ما بعد «حرب غزة»، تصريحات «مخيبة للآمال».