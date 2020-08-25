حبس عاطل وصديقه بتهمة سرقة فيلا "ابن الإعلامية سهير شلبي"

قرر قاضي المعارضات حبس عاطل وعامل 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بسرقة فيلا ابن الإعلامية سهير شلبي.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة بإشراف اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث العاصمة، من ضبط عاطل وعامل لاتهامهما بسرقة مصوغات ذهبية وأموال من فيلا نجل الإعلامية سهير شلبي بالقاهرة الجديدة، تحرر محضر وتولت النيابة التحقيق.

تلقى قسم شرطة التجمع الخامس بلاغا بتعرض نجل الإعلامية سهير شلبي لواقعة سرقة مصوغات ذهبية و2 جهاز لاب توب وأموال من داخل فيلته بدائرة قسم التجمع الخامس.

انتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة، وتبين من التحريات وتفريغ الكاميرات أن عاطل وعامل وراء ارتكاب الواقعة، وتم ضبطهما وإعادة المسروقات.

واعترف المتهمان بارتكاب الواقعة بأسلوب "كسر الباب"، وأنهما حاولا بيعها لدى جواهرجي بالهرم تحرر محضر وتولت النيابة التحقيق.