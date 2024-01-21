سهير شلبي: الإشادات بتقديمي لمهرجان الإسكندرية السينمائي «ردت فيّ الروح»

قالت الإعلامية سهير شلبي، إنها تكن كل الحب لإعلاميات مصر، وفي بداية العام الجديد استرجعت ذكرياتها الخاصة بالعديد من الأشياء التي مرت عليها العام الماضي، أبرزها إصابتها بكورونا وابنتها وأحفادها، «كانت محنة صعبة لكننا شفينا منها».

«شلبي»: حرب غزة أثرت فيا كثيراً ولا نملك لأهالينا هناك إلا الدعاء

وأضافت «شلبي»، في حوارها مع الإعلاميتين سناء منصور وياسمين طه زكي، ببرنامج «السفيرة عزيزة»، والمُذاع على شاشة «قناة dmc»، أنَّ حرب غزة أثرت فيها كثيراً بنهاية العام الماضي، قائلة: «عشنا قضية غزة التي تدمي قلوبنا وربنا يكون مع أهالينا في هذه المحنة ولا نملك لهم سوى الدعاء وأن يرفع الله عنهم هذه المعاناة».

شرفت بتقديم مهرجان الاسكندرية السنمائي وسعدت بالتقدير والإعلام في دمي

وتابعت الإعلامية البارزة والقديرة: «أحلى ما حدث العام الماضي لي، أني شرفت بتقديم مهرجان الإسكندرية السينمائي وسط ردود أفعال فاجأتني من شدة الحب والتقدير والإعجاب بالأداء والخبرة في مجال الإعلام، وسعدت بذلك كثيراً خاصة ما كتبه النقاد عني.. التقدير رد فيا الروح، والإعلام يسير في دمائي وأعشقه».