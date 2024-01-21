يستعد طلاب الصف الثالث الإعدادي بمحافظة الإسكندرية، إلى أداء امتحان مادة الحاسب الآلي «Computer»، غدًا الاثنين، من خلال المذاكرة والمراجعة النهائية، وإعادة استذكار الدروس المتوقعة في الامتحان.

وتقدم «الوطن» المراجعة النهائية لطلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة الإسكندرية، بحسب معلم أول الحاسب الآلي بتعليم الإسكندرية، حتى يستطيع الطلاب التركيز على أهم عناصر المادة.

مادة نجاح ورسوب

ويقول معلم أول الحاسب الآلي لـ«الوطن»، إنّ مادة الحاسب الآلي من المواد الدراسية السهلة للطلاب، وهي مادة لا تضاف إلى المجموع، ولكن على الطلاب الحذر وعدم الاستهانة بها، لأنها مادة نجاح ورسوب، مشيرًا إلى أنه على الطلاب التركيز جيدًا في الحل حتى لا تكون مادة سهلة السبب في تعطيل مسيرتهم التعليمية.

المراجعة النهائية في مادة الحاسب الآلي للشهادة الإعدادية بالإسكندرية

وأضاف أنّ مادة الحاسب الآلي مدة امتحانها ساعة ونصف، وهي كافية تمامًا لحل أسئلة الامتحان، وعلى الطلاب المراجعة جيدًا اليوم.

وأردف: «وضعنا في هذه المراجعة النهائية أهم العناصر التي لن يخرج عنها امتحان الحاسب الآلي، لطلاب الشهادة الإعدادية بالإسكندرية»، وإليكم المراجعة: