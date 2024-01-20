وزير الري يتفقد مشروع تحديث أنظمة تشغيل ومراقبة مفيض قناطر إسنا الجديدة

تفقد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، عملية تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع تحديث أنظمة وأجهزة التشغيل والتحكم والمراقبة لمفيض قناطر إسنا الجديدة، والذي يعد أحد مشروعات الوزارة التي تهدف لضمان استمراية تشغيل مكونات القناطر المختلفة بكفاءة من خلال تطبيق أحدث تقنيات التكنولوجيا الحديثة في إدارة وتشغيل القناطر.

تشغيل وصيانة طلمبات الرفع

تفقد الدكتور سويلم أحد البدالات الواقعة بزمام ترعة بلوخر، موجها للأجهزة المعنية بالوزارة بسرعة فحص الشكوى ومعاونة الشاكي لحسمها، والتنسيق بين أجهزة الوزارة والروابط لتشغيل وصيانة طلمبات الرفع وتأمين شبكات الري الحديثة.

كما تفقد «سويلم» موقع المنطقة التجريبية لاستخدام الري الحديث في مزارع قصب السكر بزمام ترعة بلوخر بمركز إدفو بمحافظة أسوان، وتفقد محطتي الرفع المغذيتين للمنطقة وتفقد محطات الرفع التي تعمل بالطاقة الشمسية وبعض هدارات القياس عند مآخذ الترع وغرف قياس مجمعات الصرف المغطى وبيزومترات قياس الرشح بالتربة.

وأشار إلى قيام الدولة بتوفير قروض بدون فوائد للمزارعين بمنطقة الدراسة لتنفيذ الري الحديث بأراضيهم، على أن يتم سداد القرض على فترة 20 عاما، وذلك دعمًا من الدولة للمزارعين للتحول للري الحديث.

توفير أشكال الدعم الفني للمزارعين

وجّه الدكتور سويلم بالتنسيق بين أجهزة الوزارة وروابط مستخدمي المياه بالمنطقة والمساعدة، بكل ما يمكن تقديمه لتفعيل دور الروابط في تشغيل وصيانة طلمبات الرفع، وتوفير التأمين اللازم لها ولمكونات شبكات الري الحديث، مع التأكيد على قيام أجهزة الوزارة بتوفير أشكال الدعم الفني للمزارعين بالمنطقة التجريبية من خلال التواصل الدائم مع المزارعين، ومن خلال الاستمرار في عقد الندوات التثقيفية للمزارعين عن تركيب وصيانة وتشغيل أنظمة الري الحديث.

كما وجّه الدكتور سويلم، بتوزيع أجهزة قياس رطوبة التربة على المزارعين لدورها المهم في تنظيم عملية الري، وترشيد استخدام المياه وتحسين جودة المحاصيل المنتجة، وسرعة فحص موقف عملية تأهيل ترعة الحجز بإدفو وإزالة أي معوقات تواجه استكمال عملية التأهيل.