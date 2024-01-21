خبير عسكري: ارتفاع وتيرة الاشتباكات على الحدود اللبنانية الجنوبية

قال العميد خالد حمادة، خبير عسكري واستراتيجي ، إن لبنان تشهد خلال هذه الأيام ارتفاعا في وتيرة الاشتباكات في الجنوب مع العدو الإسرائيلي، والتي ترتفع وتنخفض مع مجريات المشهد بكامله، وشهد اليوم تصعيدا بعد هجمات إسرائيلية على دمشق وأدت إلى سقوط قادة من الحرس الثوري الإيراني.

لبنان وسوريا

وأضاف الخبير الاستراتيجي، خلال مداخلة عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن أسلوب الاغتيالات أصبح سمة رئيسية في لبنان وسوريا، حيث يجري استهداف العناصر المتصلة بحزب الله والحرس الثوري الإيراني وحركة حماس.

استهداف القرى الحدودية

وأشار العميد خالد حمادة، إلى أن القرى التي يجري استهدافها، عبارة عن قرى حدودية بعمق أقل من 5 كيلومترات، موجودة داخل لبنان، وفي الوقت عينه هناك استهداف للمقاتلين الذين يتنقلون بسيارات في هذه المنطقة الحدودية الجنوبية، حتى ولو كانوا خارج هذا العمق، لافتًا إلى أن سماء الجنوب اللبناني مغطاة بطائرات الدورونز الإسرائيلية التي تقوم بالتجسس التكتيكي بشكل دائم، وبالتالي كل هدف يتم رصده أو تصويره سابقا إذا ما ظهر مرة أخرى يتم التصدي له ومهاجمته من قبل طائرات الدرونز.