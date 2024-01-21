وزير الخارجية الإيطالي يبدي استعداد بلاده لنشر قوات عسكرية لحفظ السلام في غزة

عرضت قناة «القاهرة الإخبارية»، تقريراً تليفزيونياً بعنوان «وزير الخارجية الإيطالي يبدي استعداد بلاده نشر قوات عسكرية لحفظ السلام في غزة».

في إطار تراجع الدعم الغربي لمخطط الاحتلال الإسرائيلي لمحو قطاع غزة بسكانه تراجعت إيطاليا عن دعم إسرائيل، وذلك بعد إعلان فرنسا أن حماية المدنيين في غزة أمر أساسي لا تراجع عنه.

وفي هذه المرة، تتصدر إيطاليا المشهد الأوروبي، حيث أعلن وزير خارجيتها أن بلاده أوقفت كل أشكال إرسال الأسلحة إلى إسرائيل منذ السابع من أكتوبر الماضي، موضحًا أن روما علقت جميع شحنات أنظمة الأسلحة أو المعدات العسكرية من أي نوع.

تصريحات وزير الخارجية الإيطالي طالبت بإنهاء الإسرائيلي على غزة وإنشاء إدارة مؤقتة تحت رعاية الأمم المتحدة مبديا استعداد بلاده لنشر قوات عسكرية في مهمة لحفظ السلام إذا طلبت الأمم المتحدة ذلك.