مجلس جامعة أسوان يعقد اجتماعا لمناقشة تطوير البحث العلمي والبنية التحتية

عقد مجلس جامعة أسوان، اجتماعًا تنسيقيًا؛ لمناقشة بعض القضايا داخل الجامعة، على رأسها العملية التعليمية، وسير امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2024/2023م، المتوقع الانتهاء منها في 24 يناير الجاري.

وقال الدكتور أيمن عثمان، رئيس جامعة أسوان، إنّ المجلس يتابع عن كثب سير امتحانات الفصل الدراسي الأول، وفقًا للجدول الزمني المحدد، التي يشارك فيها ما يقرب من 28 ألف طالب وطالبة، من مختلف كليات الجامعة، التي تضم 20 كلية ومعهد بحوث ودراسات أفريقية ودول حوض النيل، وكذلك مناقشة العديد من المواضيع المتعلقة بالبنية التحتية، والتطوير البحثي داخل الجامعة.

وفي سياق متصل، أصدر رئيس الجامعة توجيهًا للجهات المعنية بسرعة مراجعة وتصحيح الامتحانات؛ لإعلان نتائج الفصل الدراسي الأول في المواعيد المحددة.

ووافق مجلس جامعة أسوان، على عدد من الترقيات والتعيينات، وقد منحت درجات علمية لعدد من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعة.

وحضر الاجتماع، الدكتور أيمن محمود عثمان، رئيس جامعة أسوان ونواب رئيس الجامعة، وعدد من عمداء الكليات ومستشاري رئيس الجامعة.