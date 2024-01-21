مع اقترابها من العام الثاني.. الجيش الأوكراني يعاني من الارتباك والإنهاك

عرضت قناة «القاهرة الإخبارية»، تقريراً تلفزيونياً بعنوان «مع اقترابها من العام الثاني.. حالة انهاك تنتاب الجيش الأوكراني».

وذكر التقرير، أنه مع اقتراب الحرب الروسية الأوكرانية من اتمام عامها الثاني تبدو حالة الإنهاك في الجيش الأوكراني واضحة وتعرب عنها التصريحات الرسمية.

تصريحات مدير مكتب الرئيس الأوكراني الأخيرة أكدت أن كييف تعمل حاليا على تحسين شروط التعبئة في صفوف قواتها المسلحة، في إشارة لمزيد من الاحتياج لضمان استمرار تدفق بشري لصفوف جيش بلاده لتعويض خسائر تقول روسيا إنها فادحة.

المسؤول الأوكراني برر ذلك الأمر بأن الجنود يحتاجون إلى الراحة بعدما قضى كثيرون منهم عامين في جبهات القتال ضد الجيش الروسي.

ولم يعد الإنهاك أمرا في خطة رد الفعل الأوكراني فحسب، بل بات مؤثرا في تحركات الجيش الأوكراني وتكيتكاته الحالية، فقد قال المسؤول الأوكراني إن قوات بلاده تنتقل من الهجوم إلى الدفاع لعدة أشهر كاملة بغرض إعادة الهيكلة وتحسين ظروف التعبئة وإراحة الجنود من أجل استكمال ما أطلق عليه الهجوم المضاد الذي بدأ بدعم غربي واضح.