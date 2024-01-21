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إلهام شاهين لعادل إمام: شرفت الفن المصري في كل مكان بالعالم

كتب:

ياسمين محمود
05:02 م | الأحد 21 يناير 2024
عادل إمام

عادل إمام

هنأت الفنانة إلهام شاهين عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور انستجرام، الزعيم عادل إمام على جائزة جوي أورد.

ونشرت إلهام شاهين صوره تجمعها بأبناء الزعيم محمد ورامي إمام، وعلقت: مبروك جائزة زعيم الفن العربي لنجم نجوم مصر والوطن العربي الفنان الكبير عادل إمام.. بنحبك من كل قلبنا.. شرفت الفن المصري في كل مكان بالعالم».

جدل اعتزال الزعيم عادل إمام

وسيطرت حالة من الجدل على الوسط الفني أمس بعد إعلان المخرج رامي إمام اعتزال والده عادل إمام، الفن، في حين أن عمه عصام إمام نفى هذا الأمر في تصريح للوطن.

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