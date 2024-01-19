رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

إلهام شاهين تدعم أصدقاءها في العروض الخاصة لفيلمي «مقسوم» و«الملكة»

كتب:

ضحى محمد
08:03 ص | الجمعة 19 يناير 2024
إلهام شاهين برفقة ليلى علوي

إلهام شاهين برفقة ليلى علوي

حرصت الفنانة إلهام شاهين على دعم أصدقائها في العروض الخاصة لأفلامهم الجديدة، التي بدأ عرضها في دور العرض، أمس الخميس، وحققت إيرادات مرتفعة.

إلهام شاهين تدعم أصدقاءها في العروض الخاصة

ظهرت الفنانة إلهام شاهين في العرض الخاص لفيلم «مقسوم»، من بطولة الفنانة ليلي علوي، إذ كانت من أول الحضور لدعم صديقتها، وعلقت إلهام شاهين على الحضور قائلة: «ليلى علوي صحبتي وحبيتي وعِشرة يومي، والفيلم مختلف وجديد، وبكل تأكيد لن أتأخر أبدًا عن حضوره».

كما ظهرت الفنانة إلهام شاهين مع صديقتها الفنانة هالة صدقي، خلال العرض الخاص لفيلم « الملكة»، الذي بدأ عرضه في دور العرض، الخميس، وبدأ في تحقيق إيرادات متوسطة .

أبطال فيلم مقسوم

فيلم مقسوم يشارك فيه مجموعة كبيرة من الفنانين، أبرزهم ليلى علوي، وشيرين رضا، وسما إبراهيم، وسارة عبدالرحمن، وسيد رجب، وهاجر السراج، والفيلم من تأليف هيثم دبور وإخراج كوثر يونس.

أبطال فيلم الملكة

ويشارك في بطولة فيلم «الملكة» إلى جوار هالة صدقي، عددٌ من نجوم الفن، من بينهم رانيا يوسف، وباسم سمرة، ومحمد رضوان، ودينا، وبدرية طلبة، ومحمد محمود، وكريم عفيفي، وعارفة عبدالرسول، وشيرين رضا، والفيلم من تأليف هشام هلال وأحمد رمزي، وإخراج سامح عبدالعزيز، إنتاج إبراهيم الصاوي، وعماد الحساني، ويوسف الفنجري.

اقرأ المزيد:

رانيا يوسف في العرض الخاص لفيلم الملكة.. أول ظهور بعد وعكتها الصحية

نجوم «الملكة» يحتفلون بالعرض الخاص للفيلم (صور)

في أول يوم عرض.. فيلم «الملكة» لـ هالة صدقي يحقق 41 ألف جنيه بشباك التذاكر

هالة صدقي توضح السبب الحقيقي وراء تغيير اسم فيلم الملكة.. ماذا حدث؟
بقلم ضحى محمد

محررة صحفية في قسم الفن، حاصلة على بكالوريوس إعلام جامعة القاهرة.