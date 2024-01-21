4 مؤشرات تنبئ بنجاح «ولاد رزق 3».. جماهيرية أحمد عز أبرزها

أشهر قليلة تفصلنا على انطلاق عرض الجزء الثالث من فيلم ولاد رزق الذي يواصل مخرجه طارق العريان تصويره حاليا؛ تمهيدا لعرضه في أحد موسمي العيد من العام الجاري.

وطرحت الجهة المنتجة للفيلم التيزر الدعائي الأول له، أمس الأحد، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وكشف عن تضمن هذا الجزء للعديد من مشاهد الحركة على غرار الجزأين الأول والثاني.

وترصد «الوطن» 4 مؤشرات تنبئ بتحقيق الجزء الثالث لنجاح كبير؛ أولها الشعبية الجارفة التي يتمتع بها بطل الفيلم أحمد عز في مصر والوطن العربي باعتباره واحدا من أهم نجوم الشباك في المنطقة العربية بدليل تحقيق أفلامه دوما لأعلى الإيرادات.

أما ثاني المؤشرات فتتمثل في اكتساب الجزأين الأول والثاني لثقة الجمهور بدرجة جعلتهم في حالة ترقب للجزء الثالث، وهو ما تجلى واضحا في تعليقاتهم على التيزر الدعائي الذين أشادوا بمستواه الفني.

ميزانية ضخمة للجزء الثالث من الفيلم

ورصدت الجهة المنتجة للفيلم ميزانية ضخمة له من أجل تقديم مشاهد الحركة بدرجة تضاهي أفلام هوليوود، وهو ما يجعلنا أمام عمل سينمائي سيكون فيه العنصر البصري حاضراً بقوة.

أما رابع المؤشرات فهي وجود عدد من النجوم بالفيلم أمثال عمرو يوسف وآسر ياسين، إذ أن لكل منهما جمهور ينتظر أعمالهما بشدة.

صناع فيلم ولاد رزق

يذكر أن فيلم ولاد رزق من تأليف صلاح الجهيني وإخراج طارق العريان.