قبل طرحه في السينمات.. تفاصيل فيلم ولاد رزق 3

يعيش جمهور السينما المصرية حالة واسعة من الترقب بعد طرح الفيديو التشويقي الأول لـ فيلم ولاد رزق 3 بعنوان «القاضية» للمخرج طارق العريان، كشف الفيديو التشويقي العديد من التفاصيل عن الفيلم الجديد الذي يجمع في بطولته مجموعة من أبرز نجوم السينما المصرية ويتضمن العديد من مشاهد الأكشن والمطاردات.

ويجمع فيلم ولاد رزق 3 في بطولته كلا من أحمد عز وعمرو يوسف وكريم قاسم، بالإضافة إلى آسر ياسين الذي ينضم إلى سلسة الأفلام للمرة الأولى في شخصية «الشايب»، وتايسون فيوري بطل العالم في الملاكمة، ويضم أيضا مجموعة كبيرة من النجوم لم يتم الكشف عنهم خلال الفيديو التشويقي، وهو من تأليف صلاح الجهيني وإخراج طارق العريان.

أحمد الفيشاوي وأحمد داود يغيبان عن ولاد رزق 3

ويغيب عن فيلم ولاد روق 3، عدد من أبطال الأجزاء الماضي من بينهم أحمد الفيشاوي، وأحمد داود الذي أعلن عدم تواجده في الجزء الجديد من الفيلم عبر حسابه على «إنستجرام»: «غصب عني معرفتش أكون موجود».

الجمهور عن فيلم ولاد رزق 3: «أقوى فيلم في 2024»

وعبّر الجمهور عن إعجابهم بالفيلم وتشوقهم لطرحه في دور العرض السينمائي، إذ توالت التعليقات على الفيديو التشويقي للفيلم عبر الحساب الرسمي للمخرج طارق العريان على «إنستجرام»، ما بين «الواحد عايز الفيلم ينزل في السينما بكرا بالكتير»، «الفيلم شكله جامد»، «أقوى فيلم في 2024»، «شغل احترافي وحاجة تشرف».