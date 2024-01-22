يستمر 6 أيام.. منخفض جوي يضرب المحافظات بأمطار غزيرة

تتعرض المحافظات خلال الـ6 أيام القادمة إلى تغير مفاجئ في حالة الطقس إذ تتعرض إلى منخفض جوي اليوم مع فرص سقوط أمطار غزيرة مع انخفاض في درجات الحرارة ونشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة مما يؤدي إلى الإحساس ببرودة الطقس لاسيما في الساعات الأخيرة من الليل، جاء ذلك طبقا للبيان الصادر عن غرف العمليات المركزية في المحافظات.

وتترواح نسبة سقوط الأمطار خلال الأيام القادمة بين 50% إلى 60%، مع اضطراب في حركة الملاحة البحرية في البحر المتوسط إذ ترتفع الأمواج إلى 4 أمتار، وتشهد المحافظات غدا الثلاثاء سقوط أمطار غزيرة حتى يوم السبت المقبل 27 يناير، وذلك على محافظات السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري تمتد إلى مدن القناة والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد، وعن حالة الأيام المقبلة في المحافظات تعرضها «الوطن» خلال السطور التالية

حالة الطقس الأيام المقبلة في المحافظات

تشهد حالة الطقس يوم الثلاثاء 23 يناير والأربعاء 24 يناير أمطارا غزيرة إلى متوسطة على محافظات السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري والقاهرة الكبرى مع نشاط للرياح في محافظات السواحل الشمالية والقاهرة الكبرى.

وتستمر فرص سقوط الأمطار يوم الخميس 25 يناير والجمعة 26 يناير، والسبت 27 يناير وتكون غزيرة على محافظات شمال الوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية ونشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة على مختلف المحافظات مع نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة.

كما حذرت غرف العمليات مرضى حساسية العيون، والجيوب الأنفية والأمراض التنفسية نظرا لوجود الأتربة العالقة، بالإضافة إلى سائقي السيارات لحجب الرؤية الأفقية أحيانا.