يراعي اشتراطات البناء.. محافظ قنا يعتمد المخطط التفصيلي لمدينتي «قوص وقفط»

اعتمد اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، المخطط التفصيلي لمدينة قوص بإجمالي مساحة 1149.45 فدان ومدينة قفط، بمساحة 430 فدانًا، وذلك طبقًا للاشتراطات البنائية والتخطيطية المعمول بها بالمدن المصرية، وفقًا لأحكام القانون 119 لسنة 2008، وذلك بعد مراجعته والموافقة عليه من قبل الهيئة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية، بعد اعتماد المراجعة الفنية من المركز الإقليمي للتخطيط والتنمية العمرانية بأسوان، والإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة، وذلك تفعيلا لبروتوكول التعاون الموقع بين الهيئة ووزارة التنمية المحلية.

جاء ذلك، بحضور حسام حمودة السكرتير العام للمحافظة، والمهندس وليد أبو العباس مدير عام الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة.

التخطيط العمراني بشكل منظم

من جانبه، أوضح محافظ قنا، أنّ المخطط التفصيلي ساهم في تخطيط المنطقة بشكل نظامي مميز، من خلال مساحات قطع الأراضي واشتراطات البناء ومناطق خدمية، ومواقع المرافق المختلفة، وطرق حضارية، تضمن عدالة الانتقال من مكان إلى آخر، وسيتم العمل بالمخططات بعد نشره في الجريدة الرسمية.

الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية

وأضاف مدير عام الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية في محافظة قنا، بأنّ الخطوة الخاصة باعتماد المخطط التفصيلي لمدينتي قوص وقفط، سوف تسهم في الحد من النمو العشوائي لمناطق الامتداد العمراني، وإنشاء مناطق مخططة ومقسمة، وفقًا للاشتراطات البنائية الجديدة، ومن ثمّ سوف تساهم بشكل كبير في تسهيل استصدار التراخيص المطلوبة للبناء، وتنفيذ الاشتراطات البنائية وإنهاء كافه مشكلات التنمية العمرانية والسكانية، تلبية لاحتياجات المواطنين، وتنفيذًا لاستراتيجية التنمية المستدامة «رؤية مصر 2030»، التي تهدف إلى توفير حياة أفضل للمواطنين.