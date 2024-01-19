تحديث الأحوزة العمرانية في قرى محافظة الغربية 2024.. 78 منطقة

أعلنت محافظة الغربية الأحوزة العمرانية في قرى محافظة الغربية 2024 والمخططات الاستراتيجية والتفصيلية وتحديث العديد منها إلى عدد من القرى والعزب بمدن ومراكز وقرى المحافظة.

وقال الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، إنه بالتعاون مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، تم اعتماد الأحوزة العمرانية في قرى محافظة الغربية 2024، وتم مراعاة الاشتراطات البنائية والتخطيطية وحدود الملكيات.

الأحوزة العمرانية في قرى محافظة الغربية 2024

وأضاف محافظ الغربية أن المحافظة حريصة على تلبية احتياجات المواطنين في أمور الأحوزة العمرانية وحل مشكلاتهم المتعلقة بالمخططات الاستراتيجية، وتم اعتماد تحديث الأحوزة العمرانية لـ30 قرية و48 عزبة بنطاق المحافظة.

الأحوزة العمرانية في محافظة الغربية 2024

وأوضح محافظ الغربية الأحوزة العمرانية في قرى محافظة الغربية 2024 بالقرى والعزب بنطاق المحافظة وهي:

أولا: الأحوزة العمرانية في القرى

كفر الصارم القبلي - منشأة حاتم - كفر شبرا فلوج - فرسيس، أبو الغر - منشأة الكردي - اكوه الحصة- حصة اكوه - مشلة - منية ابيار- محمد نجيب - كفر الشوربجي - قصر نصر الدين - كفر ديما - أبيح، دقرن - قسطا، قليب ابيار - منشية الشيخ المحروقي - دلبشان، كفر الباجة - كفر حشاد - كفر شماخ - كفر يعقوب - كفر الهواشم - محلة منوف - محلة زياد - كفر الشراقوة - بنا أبو صير، بلاي - المنشأة الجديدة - ميت حواي وبلكيم بمركز السنطة.

ثانيا: الأحوزة العمرانية في العزب

شنودة - عبد الله خضر - محمد نوير - كفر الهلاوي - محجوب - نوبار باشا - عبد العظيم أبو جازية - الشرقاوي - علي العربي - الست ظريفه - البر الشرقي - سمعان الجديدة - مرزوق - السملاوي - مشيل عمر ياقوت - مشيل نعمان - أم كلثوم - أولاد يوسف - شعيب نصير - المنشاوي الشرقية - البطرخاته - عزت الجندي - البدوي القبلية - حراسية - البدوي البحرية - الشهاوي - البحيرة - الصعيدي - حمودة - مشرف - كشك البحرية - متولي حميده - الجحوش - يوسف جبر - البشبيشي - عجوه - عزيز غالي - المنشاوي القبلية - المنشاوي البحرية - فتوح - القاضي سلام - رشوان - يوسف ربيع- وهدان القليعة - محمود وهدان - عطفية.