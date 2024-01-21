نادية مصطفى: ظهور نجاة الصغيرة بهذا الوقت مفاجأة جميلة

أعربت الفنانة نادية مصطفى عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» عن سعادتها بظهور الفنانة نجاة الصغيرة بعد غياب سنوات.

عمالقة الغناء في مصر

ونشرت نادية مصطفى صورة للفنانة نجاة في أحدث ظهور لها معلقة: «كُرم منذ يومين الموسيقار صلاح الشرنوبي وكانت ليلة جميلة استمتعنا فيها بأعذب الألحان وبأصوات جميلة، وأمس كُرِمَت واحدة من أساطير وعمالقة الغناء في مصر والعالم العربي الكبيرة مكانة ومقاما الأستاذة نجاة الصغيرة جميلة الصوت والإحساس وأنيقة المظهر».

وأضافت: «كُرمت كثيراً من قبل في مصر وكثير من المحافل في كل الدول العربية إلا أن ظهورها بهذا الوقت في حد ذاته مفاجأة جميلة وتكريمها فخر لنا جميعاً.. أطال الله في عمرها ومنحها الصحة والعافية».