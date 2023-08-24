حفيدة الشيخ الطبلاوي: جدي دعمني وقالي صوتك زي نجاة الصغيرة (فيديو)

قالت آية الطبلاوي، حفيدة القارئ الشيخ محمد محمود الطبلاوي، إنها تعلمت من جدها وهو أكثر شخصية دعمها، لافتة إلى أنها كانت تريد أن تكون قارئة قرآن، إلا أنها أيقنت أن الأمر صعب عليها.

آية الطبلاوي: جدي قالي خامة صوتك مثل نجاة الصغيرة

وتابعت حفيدة القارئ الشيخ محمد محمود الطبلاوي، خلال حلقة برنامج «مع الناس»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم الخميس: «جدي الطبلاوي، سمع صوتي في القرآن، وقال لي صوتك مثل خامة صوت الفنانة الكبيرة نجاة الصغيرة، مما جعلني أتشجع، على الاستمرار في مسيرة الإنشاد».

جمال الصوت يمكن أن يكون وراثة

واستكملت: «جودة وجمال الصوت يمكن أن تكون وراثة ويتم تنميتها، ويمكن أن تكون عن طريق التمرين وصقل الموهبة».