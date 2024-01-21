«الرواق الأزهري» يواصل لقاءاته بالإسكندرية لتصحيح المفاهيم المغلوطة ونشر الوعي

تستمر مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية، بالتعاون مع الأزهر الشريف، في إطلاق لقاءات برنامج الرواق الأزهري، وذلك في إطار سعيهما لنشر وعي ديني ومجتمعي مستنير، بين مختلف المراحل العمرية بالمجتمع.

تصحيح المفاهيم المغلوطة لدى النشء

وقالت الدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية، إنّ اللقاءات تستهدف تصحيح المفاهيم المغلوطة لدى النشء والتعريف بالقيم والأخلاقيات الدينية، ويأتي هذا التعاون في ضوء التحول الذي تشهده مراكز الشباب خلال الآونة الأخيرة لتصبح مراكز خدمة مجتمعية جاذبة للنشء والشباب.

حق الجار

وأشارت الشريف، في تصريحات لـ«الوطن» إلى أنّ اللقاء الأول تمّ تنفيذه بمركز شباب الناصرية، وذلك لمدة شهر، ودار حول موضوع «حق الجار»، وألقى الندوة الشيخ محمود على حميدة، وبحضور الدكتورة داليا العلواني المنسق العلمي برواق العلوم والشرعية بالإسكندرية، والشيخ أحمد أبو الحسن.

وأكدت الشريف، أن لقاءات الرواق الأزهري تستهدف تعزيز أوجه التعاون العلمي والثقافي بين الأزهر الشريف ووزارة الشباب والرياضة، في مجال التوعية الدينية للشباب والنشء، من خلال عقد لقاءات توعوية على مستوى الأندية ومراكز الشباب ومقرات الوزارة بكافة أنحاء الجمهورية.