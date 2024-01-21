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انقطاع المياه عن قرى نزلة حسين بالمنيا غدا.. اعرف الأماكن والمواعيد

كتب:

اسلام فهمي
07:28 م | الأحد 21 يناير 2024
انقطاع مياه (تعبيرية)

انقطاع مياه (تعبيرية)

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في محافظة المنيا، اليوم الأحد، انقطاع مياه الشرب غدا، من الساعة 9 صباحًا حتى 4 عصرًا، عن بعض القرى التابعة للوحدة المحلية لنزلة حسين بمركز المنيا، وهي: «أبو فليو، سوادة، منشية سوادة، الزاوية البحرية، الزاوية القبلية، مدينة الحرفيين، عزبة كيمو، عزبة العمدة»، وذلك لإجراء أعمال صيانة وتطهير الخزان الأرضي، بمحطة مياه سلطانة.

صيانة وتطهير الخزان الأرضي

وقال المهندس رجب السعيد، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي، في تصريحات لـ«الوطن»، إنّ مناطق الانقطاع تشمل قرى نزلة حسين بمركز المنيا، وذلك لقيام الشركة بعملية تطهير الخزان الأرضي الخاص بمحطة مياه سلطانة.

تخصيص رقم ساخن لتلقي الاستفسارات

وطالب رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب في محافظة المنيا، أصحاب المخابز والمؤسسات الحيوية والمستشفيات والوحدات الصحية والمصالح الحكومية والمرافق العامة، بتوفير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الانقطاع، منوهًا إلى أنه في حال وجود أي استفسارات أو شكاوى يتم الاتصال على رقم الخط الساخن 125.

 

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