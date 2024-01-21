أسعار الذهب في محال الصاغة والمجوهرات الآن.. استقرار مستمر

واصلت أسعار الذهب استقرارها في محلات الصاغة والمجوهرات، خلال التعاملات المسائية اليوم الأحد، وفقاً لما أعلنت شعبة الذهب والمجوهرات، حول أسعار المعدن الأصفر في مصر اليوم الأحد، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 21، في بداية التعاملات المسائية، 3570 جنيهاً للشراء، و3520 جنيهاً للبيع.

أسعار الذهب في مصر

وخلال السطور التالية، ترصد «الوطن» أسعار الذهب في محلات الصاغة اليوم الأحد، وتحديداً سعر جرام الذهب عيار 21، في بداية التعاملات المسائية، وفق شعبة الذهب والمجوهرات.

سعر جرام الذهب عيار 21

سجل سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولاً، في بداية التعاملات المسائية اليوم الأحد، 2570 جنيهاً للشراء، و3520 جنيهاً للبيع.

سعر جرام الذهب عيار 24

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24، الأكثر نقاءً، في الوقت الحالي 4080 جنيهاً للشراء، و4023 جنيهاً للبيع.

سعر جرام الذهب عيار 18

فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم، مستوى 3060 جنيهاً للشراء، و3014 جنيهاً للبيع.

سعر جرام الذهب عيار 14

فيما بلغ سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم، 2380 جنيهاً للشراء، و2344 جنيهاً للبيع.

سعر جرام الذهب عيار 12

أما سعر جرام الذهب عيار 12، فقد سجل اليوم في محلات الصاغة والمجوهرات، 2040 جنيهاً للشراء، 2012 جنيهاً للبيع.

سعر الجنيه الذهب

وبلغ سعر الجنيه الذهب اليوم الأحد 21-1-2024 في محلات الصاغة، 28560 جنيهاً.