شعبة الذهب تعلن سعر جرام عيار 21 في مصر الآن

أعلنت شعبة الذهب والمجوهرات، أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 16-1-2024، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 21 في محلات الصاغة في الوقت الحالي 3360 جنيها.

أسعار الذهب في مصر

وترصد «الوطن»، أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 16-1-2024 في محلات الصاغة والمجوهرات المصرية، وفقًا لشعبة الذهب والمجوهرات.

سعر جرام الذهب عيار 21

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعا، اليوم الثلاثاء، 3360 جنيها للشراء، 3330 للبيع.

سعر جرام الذهب عيار 24

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24، في الوقت الحالي 3840 جنيها، للشراء، 3806 للبيع.

سعر جرام الذهب عيار 18

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم، مستوى 2880 جنيها للشراء، 2854 للبيع.

سعر جرام الذهب عيار 14

فيما بلغ سعر جرام الذهب عيار 14 في محال الصاغة ،2240 جنيها للشراء، 2220 للبيع.

سعر جرام الذهب عيار 12

وسجل جرام الذهب عيار 12 اليوم الثلاثاء، بمحلات الصاغة والمجوهرات 1920 جنيها للشراء، 1903 للبيع.

سعر الجنيه الذهب

وبلغ سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 16-1-2024 في محلات الصاغة 26 ألفا و880 جنيه.