سعر جرام الذهب عيار 21 في منتصف تعاملات اليوم الأحد 21-1-2024

أعلنت شعبة الذهب والمجوهرات، أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 21-1-2024، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 21 بمنتصف التعاملات في محلات الصاغة 3450 جنيهًا للشراء و3500 للبيع.

أسعار الذهب في مصر

وترصد «الوطن» أسعار الذهب اليوم الأحد 21-1-2024 في محلات الصاغة، وتحديدا سعر جرام الذهب عيار 21 بمنتصف التعاملات، وفقًا لشعبة الذهب والمجوهرات.

سعر جرام الذهب عيار21 بمنتصف التعاملات

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 بمنتصف التعاملات اليوم الأحد، 3450 جنيها للشراء و3500 للبيع.

سعر جرام الذهب عيار 24

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24، في الوقت الحالي 4 آلاف جنيه للشراء، و3942.8 للبيع.

سعر جرام الذهب عيار 18

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الأحد، مستوى 3 آلاف جنيه للشراء و2957.1 للبيع.

سعر جرام الذهب عيار 14

فيما بلغ سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم الأحد 2306.5 جنيه للشراء، 2340 للبيع.

سعر جرام الذهب عيار 12

وسجل جرام الذهب عيار 12 اليوم الأحد بمحلات الصاغة والمجوهرات 2040 جنيها للشراء، 2012 للبيع.

سعر الجنيه الذهب

وبلغ سعر الجنيه الذهب اليوم الأحد 21-1-2024 في محلات الصاغة 27 ألفا و600 جنيه.