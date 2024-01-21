«القاهرة الإخبارية» تعرض تقريرا عن تصريحات نتنياهو بشأن حل الدولتين: تهديدات للشرق الأوسط

عرض برنامج «مطروح للنقاش»، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، وتقدمه الإعلامية إيمان الحويزي، تقريرا تليفزيونيا بعنوان: «بسبب تصريحات نتنياهو بشأن حل الدولتين.. تهديدات لأمن منطقة الشرق الأوسط».

إسرائيل تتمادى في نهجها الرافض

وأوضح التقرير أن إسرائيل تتمادى في نهجها الرافض لأي محاولة للتهدئة في قطاع غزة بتشديد الغارات الجوية على شمال وجنوب القطاع، واستمرار الحصار لأكثر من 100 يوم، وبلغت ذروة هذا التصعيد الإسرائيلي بالتصريحات الأخيرة لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو التي تضمنت بشكل قاطع لرفضه إقامة دولة فلسطينية، حيث قال «نتنياهو» إنه أبلغ الإدارة الأمريكية بمعارضته لحل الدولتين في إطار أي سيناريو لما بعد الحرب.

التصريحات الإسرائيلية

وأشار التقرير إلى أن التصريحات الإسرائيلية جاءت مخالفة لتصريحات البيت الأبيض الذي أشار إلى استعداد إسرائيل للموافقة على إقامة دولة فلسطينية، الأمر الذي يحمل مؤشرات جديدة على اتساع الفجوة بين رؤيتي تل أبيب وواشنطن رغم عودة المحادثات بين «بايدن» و«نتنياهو» بعد شهر من التوتر وإعلان عدة وسائل إعلامية أمريكية بأن المحادثة التي جمعتهما مؤخرا بشأن تحديد مصير غزة، كانت طيبة.