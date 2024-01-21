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باحثة فلسطينية: الإسرائيليون يريدون فرض سيطرتهم الأمنية على غزة

كتب:

يارا أشرف
05:11 م | الأحد 21 يناير 2024
الدكتورة تمارا حداد كاتبة وباحثة سياسية فلسطينية

الدكتورة تمارا حداد كاتبة وباحثة سياسية فلسطينية

قالت الدكتورة تمارا حداد، كاتبة وباحثة سياسية فلسطينية، إنّ الإسرائيليين يريدون فرض سيطرتهم الأمنية على قطاع غزة كما يحدث في الضفة الغربية.

الاحتلال خفف الاجتياح البري

وأضافت «حداد»، في مداخلة عبر قناة «القاهرة الإخبارية»: «بالنسبة إلى العدوان على قطاع غزة، فإن الاحتلال الإسرائيلي خفف الاجتياح البري ولكنه لا يزال يتبع استخدام الضربات الجوية، فمازال القصف حتى اللحظة مستمر، ويخرج ويدخل كما يشاء».

وتابع: «الاحتلال يتبع استراتيجية تستهدف تطهير الجيوب العسكرية للفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، إذ يتموضع يوميا في المنطقة الشمال شرقية من قطاع غزة، وفي خان يونس يتمركز الاحتلال حتى يصل إلى رفح».

الاحتلال يعمل على تحقيق أهدافه

وأكد: «ما يتم الحديث عنه بشأن تخفيف وتيرة الحرب غير صحيح حتى اللحظة يستمر الاحتلال في العمل على تحقيق أهدافه من أجل إزاحة حكم الفصائل والقضاء على التواجد العسكري لها».

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بقلم يارا أشرف