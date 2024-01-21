مي سليم تكشف لـ«الوطن» كواليس صور زفافها مع أحمد الفيشاوي

انتشرت في الساعات القليلة الماضية العديد من الصور التي تجمع كلا من الفنانة مي سليم والفنان أحمد الفيشاوي، عبر موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، والتي أثارت الجدل عن ارتباطهما.

كواليس صور مي سليم وأحمد الفيشاوي

وأوضحت «سليم»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الصور كانت من كواليس مشهد نهاية أحداث الفيلم، حيث تجمعهما قصة حب، ولكنهما يواجهان العديد من التحديات حتى يتم تتويجها بالزواج.

تفاصيل فيلم بنقدر ظروفك

وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي كوميدي رومانسي ويتناول مشاكل معاناة الشباب مع الزواج إلى جانب بعض القضايا المهمة.

فيلم «بنقدر ظروفك» من بطولة مي سليم، أحمد الفيشاوي، نسرين طافش، محمد محمود، وآخرين من أيمن مكرم.