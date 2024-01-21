مي سليم تكشف لـ«الوطن» كواليس صور زفافها مع أحمد الفيشاوي
كتب:
أميرة عزالدين
06:34 م | الأحد 21 يناير 2024
أحمد الفيشاوي ومي سليم
انتشرت في الساعات القليلة الماضية العديد من الصور التي تجمع كلا من الفنانة مي سليم والفنان أحمد الفيشاوي، عبر موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، والتي أثارت الجدل عن ارتباطهما.
كواليس صور مي سليم وأحمد الفيشاوي
وأوضحت «سليم»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الصور كانت من كواليس مشهد نهاية أحداث الفيلم، حيث تجمعهما قصة حب، ولكنهما يواجهان العديد من التحديات حتى يتم تتويجها بالزواج.
تفاصيل فيلم بنقدر ظروفك
وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي كوميدي رومانسي ويتناول مشاكل معاناة الشباب مع الزواج إلى جانب بعض القضايا المهمة.
فيلم «بنقدر ظروفك» من بطولة مي سليم، أحمد الفيشاوي، نسرين طافش، محمد محمود، وآخرين من أيمن مكرم.