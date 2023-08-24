مي سليم توجه رسالة لجمهورها من مهرجان القاهرة للدراما بالعلمين الجديدة

أشادت الفنانة مي سليم، بمدينة العلمين الجديدة خلال حضورها مهرجان القاهرة للدراما اليوم رفقة عدد كبير من الفنانين.

وقالت مي سليم: «الأجواء رائعة، بنتي عاوزة تيجي هنا كل يوم، وكانت عاوزة تيجي معايا المهرجان، ويوجد تنوع جميل بين المول الحفلات الغنائية الموجودة بالعلمين».

الفكرة من الشخصية هو تقديم رسالة معينة للجمهور

وتابعت «مي سليم»، خلال استضافتها اليوم الخميس، على شاشتي «الحياة» و«DMC»، خلال فعاليات مهرجان القاهرة للدراما، الحديث عن أدوارها الشريرة في بعض الأعمال الدرامية: «يا جماعة أنا مش شريرة، الشخصية هي اللي شريرة، بيتبعتلي مسدجات كتيرة احنا بنكرهك»، وأن الفكرة من الشخصية سواء طيبة أو شريرة هو تقديم رسالة معينة للجمهور.

مي سليم تشكر منظمي الحفل

أضافت الفنانة مي سليم: «أي ممثل بيكون حريص على أي عمل يقدمه، ويريد تقديم الأفضل دائمًا، وعدم القيام بأعمال مكررة، وتقديم رسالة مختلفة للجمهور سواء بالخير أو الشر، أشكر منظمي الحفل، والقائمين على تنظيم المهرجان دائما من نجاح لنجاح.. استمروا».